Loewe снял в рекламе 36-летнюю Жизель Бундхен

Бразильская супермодель Жизель Бундхен приняла участие в новой рекламной кампании испанского бренда Loewe. Об этом в среду, 1 марта, сообщает WWD.

36-летняя манекенщица представила коллекцию сумок на новый сезон. Она уже приняла участие в фотосессии. Она одном из снимков она запечатлена на фоне декорации, напоминающей гигантскую люстру, созданную из девяти тысяч черных шелковых лент.

Фото: Loewe 1 /3

Loewe — испанский производитель предметов роскоши, основанный в 1846 году. Специализируется на изделиях из кожи, а также парфюмерии. В настоящее время входит в группу LVMH.

Жизель Каролин Нонненмахер Бундхен (Gisele Caroline Nonnenmacher Bündchen) — супермодель, уроженка города Оризонтина (Бразилия). Она снималась в рекламных кампаниях Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Versace, Valentino, Celine, Gianfranco Ferre, Chloe и была одним из «ангелов» Victoria's Secret.