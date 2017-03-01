Савченко пожелала посетить «украинский Крым»

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что собирается приехать в «украинский Крым». Об этом она заявила в эфире телеканала NewsOne, отвечая на вопрос телезрителя, когда она намерена посетить полуостров.

«Это звучит как команда к действию, когда люди так говорят. Касательно визита в Крым и того, каким он будет, — не думайте, что я над этим не думала, не думайте, что я не собираюсь когда-нибудь приехать в украинский Крым. В украинский Крым», — подчеркнула парламентарий.

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Днем ранее Служба безопасности Украины (СБУ) информировала, что Савченко была допрошена в связи с ее визитом в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР). Однако сама депутат эту информацию опровергла.

Депутат посетила ДНР и пообщалась с пленными украинскими военнослужащими 24 февраля. После визита она выступила с заявлением, в котором призвала стороны конфликта совершить обмен по формуле «всех на всех».

Российские власти неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности Крыма закрыт. При этом Киев до сих пор отказывается признать результаты референдума 2014 года, на котором большинство жителей региона высказались за воссоединение с Россией. Украинские политики регулярно делают резонансные заявления, пытаясь оспорить это решение.