Савченко рассказала о желании бойцов на передовой развернуть пушки на Киев

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что украинские военнослужащие готовы выступить против действующей власти. Об этом во вторник, 28 февраля, она сообщила на брифинге в Киеве, передает «Гордон».

«Я не встречала ребят на фронте, которые не хотели бы развернуть пушку и бахнуть по этой "шоколадной" Банковой (улица в Киеве, на которой расположена администрация президента — прим. «Ленты.ру»)», — сказала Савченко. Она отметила, что не считает их предателями, поскольку «они стоят и защищают Украину».

По словам депутата, она разделяет мнение бойцов о том, что «уже пора что-то делать с этой властью». «И в нормальных цивилизованных странах это называется гласность, а не предательство», — подчеркнула нардеп.

Ранее во вторник Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что допросила Савченко в связи с ее визитом в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР). Сообщалось, что народная избранница отвечала на вопросы в рамках уголовного производства по статье о терроризме.

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Однако сама Савченко эту информацию опровергла, сообщает телеканал «112 Украина». «Я, вернувшись, предлагала встретиться с руководителем СБУ. У них не нашлось времени. Поэтому я сказала, что делаю брифинг, а потом буду думать, буду я отвечать на их вопросы или воспользуюсь статьей Конституции и не буду свидетельствовать», — прокомментировала она.

Депутат посетила ДНР и пообщалась с пленными украинскими военнослужащими 24 февраля. После визита она выступила с заявлением, в котором призвала стороны конфликта совершить обмен по формуле «всех на всех».

Вооруженное противостояние в Донбассе продолжается с апреля 2014 года.