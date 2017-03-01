Красноярские власти ответили на слова о завозе чистого снега к приезду Путина

В администрации Красноярского края назвали креативными выдумками сообщения о завозе чистого снега в преддверии визита президента России Владимира Путина. Об этом начальник управления пресс-службы губернатора и правительства региона Геннадий Климик заявил радиостанции «Говорит Москва».

«Человечество еще не научилось управлять погодой в тех форматах, о которых вы говорите. Сейчас снега нет нигде, все тает, потому что у нас плюс шесть, феноменально тепло, и поэтому, конечно, чистого снега, чтобы его рассыпать по территории миллионного города, нет точно», — пояснил Климик.

Комментируя информацию об исчезновении в Красноярске смога перед прибытием Путина, он сказал: «У нас, правда, висит некий смог в безветрие, но когда дует западный ветер, его уносит, что и произошло».

Руководитель управления пресс-службы также подчеркнул, что, безусловно, городские власти хотели произвести впечатление, продемонстрировав возможности приема гостей Универсиады-2019. «Но это была обычная уборка», — подчеркнул он.

В конце февраля пользователи социальных сетей сообщили о заваривании в городе канализационных люков и завозе чистого снега. Издание «НГС.Новости» писало о том, что в Красноярске от смога очистилось «черное небо, которое с начала года отравляло жизнь горожан почти 20 дней». В свою очередь «НИА-Красноярск» узнало об изменении одной из кулинарий в центре города текста на светодиодной рекламе на фразу «Путин наш президент».

Глава государства прибыл в Красноярск 28 февраля. В этом городе 1 марта он провел совещание о ходе подготовки к Зимней Универсиаде — 2019. Россия примет ее впервые. Молодежный аналог Олимпиады пройдет 2-12 марта. Спортсмены из разных стран мира разыграют свыше 70 комплектов наград в 11 видах спорта.