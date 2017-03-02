Адель отказалась от фейерверков на концерте из-за травмы сына

Британская певица Адель во время выступления в Австралии заявила поклонникам, что решила отказаться от фейерверков по соображениям безопасности. Об этом сообщает NME в четверг, 2 марта.

По словам исполнительницы, во время саундчека часть фейерверка попала в глаз ее четырехлетнему сыну, поэтому организаторы отказались от салютов на выступлении.

«Все, кто не хочет, чтобы эта хрень попала вам в глаза — кричите "буу"», — призвала Адель. Певица пообещала, что фейерверки появятся на следующих ее выступлениях.

Днем ранее Адель во время выступления пригласила на сцену своего двойника-трансвестита и исполнила с ним песню Rumour Has It.

Адель — одна из самых успешных современных певиц. На церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми-2017» ей присудили статуэтки за «Лучший сингл», «Лучшее сольное поп-исполнение» и «Запись года», а также награду в категории «Лучший альбом».