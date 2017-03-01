Адель спела вместе со своим двойником-трансвеститом

Британская певица Адель во время выступления в Австралии пригласила на сцену своего двойника-трансвестита. Об этом в среду, 1 марта, пишет NME.

Трансвеститом оказался исполнитель DJ Feminem — он и Адель вместе исполнили одну из песен, Rumour Has It, и сделали совместное селфи.

«Почему ты мне не сказал, что у меня такое потное лицо? Ты выглядишь лучше, чем я... Так не пойдет», — сказала Адель, увидев фотографию.

Концерт прошел в зале Домейн Стадиум в городе Перт.

Адель — одна из самых успешных современных певиц. Дебютная пластинка «19» принесла ей две награды «Грэмми»: в номинациях «Лучший новый артист» и «Лучшее женское вокальное исполнение». Второй альбом — «21» — назвали в Великобритании «бестселлером тысячелетия». В конце ноября 2015-го вышла ее третья пластинка «25».