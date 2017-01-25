Турецкий музыкант посмотрел на пальцы Адель и объявил себя ее отцом

Фолк-музыкант Мехмет Асар из турецкого города Бодрум назвал себя настоящим отцом британской исполнительницы Адель. К такому выводу он пришел, основываясь, помимо прочего, на форме пальцев рук певицы, сообщает издание Hurriyet Daily News.

Асар выразил готовность подтвердить родство с британкой при помощи теста ДНК. «Я также хотел бы пригласить Адель и ее мать в отпуск», — добавил он.

По словам 52-летнего музыканта, он познакомился с матерью певицы Пенни Эдкинс за девять месяцев до рождения Адель. Он работал таксистом, когда англичанка приехала в отпуск на Эгейское море. «Она хотела забрать меня с собой в Англию, но я сказал, что хочу остаться в Бодруме. Она вернулась домой», — рассказал Асар.

Он отметил, что имеет с Адель физическое сходство: певица унаследовала от Асара форму пальцев рук и интонации.

В декабре 2015 года поклонники турецкого певца Ахмета Кая обвинили Адель в плагиате. Они усмотрели сходство между композицией Million Years Ago из нового альбома Адель «25» и композицией Кая под названием Acilara Tutunmak, выпущенной в 1985 году.

Адель — одна из самых успешных современных певиц. Дебютная пластинка «19» (2008) принесла ей две награды «Грэмми»: в номинациях «Лучший новый артист» и «Лучшее женское вокальное исполнение». Второй альбом «21» назвали в Великобритании «бестселлером тысячелетия». В конце ноября 2015-го вышла ее третья пластинка «25».