Conde Nast Traveller перечислил лучшие бюджетные отели мира

В число лучших бюджетных отелей мира по версии журнала для путешественников Conde Nast Traveller попала мини-гостиница Le Riad Berbere в городе Марракеш (Марокко). Об этом пишет Daily Mail. К числу дешевых журналисты отнесли объекты размещения с номерами не дороже 150 фунтов стерлингов (около 11 тысяч рублей).

В датированном XVII веком здании Le Riad Berbere оборудовано пять номеров, а на крыше есть терраса. Отель предлагает домашнюю марокканскую еду, уроки йоги и массаж.

Материалы по теме Дешево, но не сердито Как выглядят лучшие хостелы России

В список также вошел отель The Dreamcatcher с 12 номерами, расположенный в столице Пуэрто-Рико Сан-Хуане. Каждое помещение для гостей в нем имеет свое название и декорировано берберскими коврами, обоями в стиле ретро и светильниками 1970-х годов.

Кроме того, журналисты включили в перечень отель Sir Savigny в Берлине с 44 номерами, который предлагает постояльцам гамбургеры с трюфелями, а также гостиницу Plantation в Пномпене (Камбоджа). В здании 1930 года постройки есть бассейн на открытом воздухе длиной 20 метров, бар, ресторан и спа-центр.

В шестерку также попали отели Citizen M в Лондоне и Rooms Hotel в Тбилиси. Полный список бюджетных гостиниц мира будет опубликован в апрельском выпуске Conde Nast Traveller.

В январе лучшим в мире отелем по версии турсервиса TripAdvisor признали венгерский Aria Hotel Budapest. Среди российских гостиниц лидером стала расположенная в Адлере Citrus.

