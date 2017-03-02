В Совфеде предложили больше платить родителям за первенца

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предложил дополнительно платить родителям за рождение первого ребенка. Об этом он рассказал в интервью RT.

«Сейчас демографическая ситуация складывается не в нашу пользу. Мамами становятся молодые женщины, рожденные в 1990-е годы. Как известно, тогда наблюдался демографический спад, поэтому это население малочисленное. И в связи с этим потенциальным родителям нужны дополнительные меры поддержки», — заявил сенатор.

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По словам Рязанского, подобные пособия должны выдаваться без ограничения использования. Выплачивать их предполагается из средств федерального и регионального бюджетов. Для определения суммы выплат необходимо рассмотреть бюджетные возможности государства. Отмечается, что инициатива будет обсуждаться в начале марта на круглом столе в Совфеде.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал выработать механизмы для стимулирования рождаемости.

В настоящее время в России пособия за рождение первого ребенка выплачивают в ряде регионов. Также матерям полагается пособие по беременности и родам.

С 2007 года в России действует программа материнского капитала. В настоящее время размер пособия составляет 453 тысячи рублей. Выплаты предоставляются семьям, родившим или усыновившим двух и более детей. Средства можно направлять на улучшение жилищных условий семьи, пенсионное обеспечение матери, обучение ребенка, оборудование жилья средствами для детей-инвалидов, а также погашение ипотеки. Минтруд предложил продлить действие программы до 2023 года.