Наука и техника
 

Представлен проект космической колонии будущего

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Устройство модуля
Устройство модуля

Американские инженеры из Исследовательского центра Эймса и Корнеллского университета предложили формировать космические обитаемые колонии по принципу сот, то есть постепенно присоединять друг к другу группы однотипных модулей. Препринт соответствующего исследования имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Типичный модуль имеет тороидальную или цилиндрическую форму. Его предполагается изготавливать из литий-алюминиевого сплава, углепластика или сверхвысокомолекулярного полиэтилена высокой плотности.

Характеристики колонии будут отличаться в зависимости от используемых материалов. Например, сверхвысокомолекулярный полиэтилен легче воды, поскольку его плотность равняется 941 килограмму на кубический метр. Изготовленный из него модуль весил бы несколько тонн и имел бы объем в несколько десятков кубических метров.

Несколько таких модулей затем бы соединялись в единую конструкцию. Авторы предлагают начинать формировать колонию минимум с десяти подобных базовых элементов, что позволило бы разместить до десяти человек. Масштабируя конструкцию по принципу сот, инженеры предлагают довести число обитателей колонии до десяти тысяч.

Специалисты полагают, что их идеи окажутся полезными для построения космических станций будущего и домов на Марсе. Эксперты отмечают, что для создания модулей уже сегодня имеются все необходимые материалы и технологии.

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