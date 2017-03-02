Матвиенко предложила создать крымский Афон

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о целесообразности развития паломничества в Крыму и предложила создать на территории республики собственный Афон наподобие монастырей на Святой горе Афон в Греции. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что у нас есть все основания сделать свой, крымский Афон. Это будет очень мощное, хорошее, правильное направление», — сказала сенатор на заседании организационного комитета III Международного Ливадийского форума, который пройдет в Ялте в июне.

Она добавила, что необходимо провести консультации с Русской православной церковью по данному вопросу.

В феврале прошлого года в ходе рабочей поездки в Курганскую область Матвиенко рассказала об уникальном озере Медвежьем, обладающем целебными свойствами и являющемся, по ее словам, аналогом Мертвого моря. Сенатор посетовала, что немногие знают об этом памятнике природы и порекомендовала региональным властям подумать над тем, как сделать его привлекательным для туристов.

Афон — название горы и полуострова в Греческой Македонии на севере Восточной Греции. В системе административных районов Греции имеет название «Автономное монашеское государство Святой Горы».