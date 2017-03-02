К виновникам скандала на «Оскаре» приставили телохранителей из-за угроз

Сотрудники консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC) Брайан Каллинан и Марта Руиз, ответственные за ошибку при объявлении лучшего фильма на кинопремии «Оскар», стали получать письма с угрозами расправы. Из-за этого для них и их близких пришлось нанять телохранителей, сообщает TMZ в четверг, 2 марта.

PwC приняла решение обезопасить своих сотрудников после того, как в сети появились фотографии их домов.

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Ранее в четверг президент Американской академии кинематографических искусств и наук Шерил Бун Айзекс заявила, что Каллинана и Руиз отстранили от работы над дальнейшими «Оскарами». Из PwC сотрудников не уволили. На церемонии вручения награды они занимались подсчетом голосов и передачей конвертов с именами победителей ведущим.

89-я кинопремия прошла в Лос-Анджелесе в ночь на 27 февраля. Каллинан вручил актерам, объявлявшим фильм года, конверт с именем победителя в категории «Лучшая актриса». В нем была указана Эмма Стоун, сыгравшая в мюзикле «Ла-Ла Ленд». Эту ленту объявили лучшим фильмом, тогда как большинство голосов членов академии было отдано картине «Лунный свет» Барри Дженкинса.