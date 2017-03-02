Сингапурская компания покажет в Женеве электрический суперкар

Видео: Vanda Electrics / YouTube

Сингапурская компания Vanda Electrics представит концептуальную модель суперкара — Dendrobium. Презентация пройдет в рамках международного автосалона, который стартует в Женеве. Об этом сообщает The Motor Authority. Автомобиль разработан совместно с компанией Williams Advanced Engineering, которая отвечает за одноименные болиды чемпионата «Формула 1».

Свое название машина получила в честь цветка орхидеи. Основные технические характеристики пока не раскрываются. Однако известно, что концепт сможет развивать скорость до 400 километров в час.