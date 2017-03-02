Социал-демократы догнали партию Меркель по уровню популярности

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) практически догнала партию канцлера Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) и их союзников из Христианско-социального союза (ХСС) по уровню популярности. Такие данные опроса общественного мнения, проведенного Forsa Institute, публикует Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Так, социал-демократов поддерживает 31 процент немцев, что всего на два процента меньше, чем у блока ХДС/ХСС.

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Как отмечает издание, согласно опросам общественного мнения, проведенным Emnid institute, в воскресенье обе партии поддерживали по 32 процента граждан ФРГ. В январе прошлого года социал-демократы отставали от партии Меркель на 17 процентов.

Своим успехом СДПГ обязана новому лидеру Мартину Шульцу, пишет Stern. С его приходом в конце января этого года рейтинг партии сразу взлетел на 10 процентов и продолжает расти.

В опросе приняли участие 2,5 тысячи человек.

Выборы в бундестаг состоятся 24 сентября. Ангела Меркель возглавляет немецкий кабинет министров с 2005 года. В случае победы Меркель станет канцлером ФРГ четвертый раз подряд.

