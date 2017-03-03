Видео: @TheReal_JDavis / Twitter

Пользователь Twitter с ником @TheReal_JDavis опубликовал снятый в Бостоне (Массачусетс, США) ролик, в котором индюки устроили хоровод вокруг мертвой кошки. За сутки его запись собрала 37 тысяч ретвитов и 59 тысяч лайков.

Автор видео предположил, что животное сбила машина, а птицы пытаются «подарить коту десятую жизнь». Издание Vice попросило орнитологов объяснить поведение индюков. Эксперт из Гарварда Ирен Пепперберг (Irene Pepperberg) рассказала, что в дикой природе птицы нередко ходят вокруг разных объектов, например, скал или деревьев.