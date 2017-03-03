Главу столичной управы Перово арестовали по обвинению в мошенничестве

Преображенский суд Москвы арестовал до 13 апреля главу управы района Перово Александра Довгопола, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба суда в пятницу, 3 марта.

Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана по ходатайству следствия.

51-летний чиновник был задержан вечером 1 марта при получении одного миллиона рублей. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что в конце 2016 года глава управы заключил договор с фирмой на оказание информационных услуг. «Фактически услуги предоставлены не были, но Довгопол подписал акты приема-сдачи работ, и деньги из бюджета были перечислены на счет фирмы», — сообщил он, добавив, что за свои действия чиновник получил вознаграждение.