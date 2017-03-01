По подозрению в мошенничестве задержан глава управы района Москвы

Глава управы района Перово города Москвы 51-летний Александр Довгопол задержан вечером в среду, 1 марта, по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщил высокопоставленный источник в правоохранительных органах.

По его словам, в конце 2016 года чиновник заключил договор с частной фирмой на оказание информационных услуг. «Фактически услуги предоставлены не были, но Довгопол подписал акты приема-сдачи работ, и деньги из бюджета были перечислены на счет фирмы. В среду вечером при получении незаконного денежного вознаграждения в сумме более 1 миллиона рублей глава управы был задержан с поличным», — рассказал собеседник.

Официальных комментариев от представителей правоохранительных органов «Ленте.ру» получить пока не удалось.

В октябре 2016 года по делу о мошенничестве была задержана глава управы Донского района Москвы Флора Тюрина. По данным следствия, она требовала от должностного лица одного из подведомственных государственных бюджетных учреждений 100 тысяч рублей.