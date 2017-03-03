НАСА показало снимок гигантского вихря на Юпитере

Станция Juno (Jupiter Polar Orbiter) сделала снимок одного из гигантских ураганов Юпитера в рекордно высоком разрешении. Фотография доступна на сайте НАСА.

Изображение получено 11 декабря 2016 года, когда станция находилась на расстоянии 8,7 тысячи километров от Юпитера. На снимке показан атмосферный вихрь, расположенный в южном полушарии газового гиганта к западу от Большого красного пятна.

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НАСА отмечает, что представленная фотография имеет рекордно высокое разрешение по сравнению с предыдущими снимками, сделанными с Земли или другими космическими аппаратами. Конкретных чисел агентство не называет.

В задачи миссии Juno входит исследование облаков и полярных сияний Юпитера. При помощи одноименной станции ученые надеются узнать больше о происхождении планеты, строении и физических свойствах ее атмосферы и магнитосферы. Миссия Juno должна завершиться в феврале 2018 года затоплением станции в атмосфере газового гиганта.