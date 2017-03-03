Бутусов объявил о распаде «Ю-Питера»

Основанная музыкантом Вячеславом Бутусовым рок-группа «Ю-Питер» завершила свою деятельность. Об этом исполнитель заявил на сайте коллектива.

«Это был долгий плодотворный 15-летний период, полный радостных открытий и волнительных встреч. За это время было выпущено пять прекрасных полноценных альбомов, остающихся с нами навсегда», — написал Бутусов.

Музыкант добавил, что приступает к новому проекту в честь 35-летия рок-коллектива Nautilus Pompilius и планирует набрать новую команду.

Последний концерт «Ю-Питера» прошел в Челябинске 26 февраля. Там группа завершила свой сибирско-уральский тур.

Бутусов создал «Ю-Питер» совместно с гитаристом группы «Кино» Юрием Каспаряном в 2001 году. Последний альбом коллектива, «Гудгора», вышел в 2015-м.

Ранее Бутусов был лидером Nautilus Pompilius. Группа существовала с 1982 по 1997 год, после распада воссоединялась четыре раза. В дискографии Nautilus Pompilius такие пластинки, как «Невидимка», «Князь тишины», «Крылья» и «Яблокитай».