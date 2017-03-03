Из телефонов Samsung сделали устройства для кражи денег с карт

Специалист по информационной безопасности Брайан Кребс (Brian Кrebs) продемонстрировал новый вид скиммеров (устройств для кражи денег с карт), имитирующих переднюю панель банковского терминала. Об этом сообщает TechCrunch.

По словам Кребса, злоумышленники изготовили скиммеры из офисных телефонов Samsung, снабдив их полностью рабочей клавиатурой. Они устанавливаются на POS-терминалы для безналичной оплаты Ingenico и воруют как пароли от карт, так и данные с NFC-чипов бесконтактной оплаты. Полученная информация по Bluetooth передается на смартфон преступников.

Владельцы супермаркета, в котором были установлены скиммеры, случайно обнаружили их, решив починить плохо работавшие банковские терминалы.

В декабре 2016 года неизвестные хакеры установили скиммер на банкомат в одном из американских городов. Злоумышленники изготовили полноценную копию передней панели банкомата и снабдили ее рабочей клавиатурой и экраном. Это позволило им получать пароли от пластиковых карт и, вероятно, сканировать их для изготовления копий.