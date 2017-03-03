СМИ сообщили о втором погибшем в тоннеле в Новой Москве

В строящемся тоннеле в районе 23 километра Калужского шоссе в Новой Москве, где произошло обрушение, обнаружено тело второго рабочего. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах столицы сообщает РИА Новости.

Тело, по словам собеседника агентства, было извлечено 3 марта в 9:33. До этого сообщалось об одном погибшем и трех пострадавших.

В штабе по ликвидации последствий ЧП уточнили ТАСС, что людей под завалами больше нет.

Инцидент произошел 2 марта. По данным Мосгосстройнадзора, при строительстве тоннеля в зоне вне проезжей части обрушилась опалубка. Сразу же стало известно о гибели одного рабочего. ЧП привело к временному перекрытию движения по Калужскому шоссе в сторону области, но через несколько часов оно было восстановлено.