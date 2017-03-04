Вдохновителя Brexit Фараджа «произвели в рыцари» с помощью надувного меча

Бывший глава Партии независимости Великобритании Найджел Фарадж был «произведен в рыцари» маленькой девочкой с помощью надувного меча. Действо происходило в лондонской студии телеканала RT в эфире программы News Thing.

«Моя мама говорит, вы иностранцев ненавидите», — заявил ребенок в конце «ритуала». «Теперь вы сэр Найджел Фарадж. Еще мы назначаем вас почетным послом Соединенного Королевства в США», — пошутил ведущий телепрограммы Сэм Делани.

После того, как большинство британцев проголосовали на референдуме 23 июня 2016 года за выход Великобритании из Европейского союза, Фарадж объявил, что перестает руководить Партией независимости, объяснив это тем, что его цель достигнута.