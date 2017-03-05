В США при пожаре в жилом доме погибли мать и четверо детей

В результате пожара в частном жилом доме доме в городе Уорвик (штат Массачусетс, США) погибли пять человек. Как передает ТАСС в субботу, 4 марта, об этом рассказал начальник городского пожарного управления Рон Гейтс.

Возгорание произошло в 12:45 по местному времени (20:45 мск). Огонь вспыхнул в кухне, оттуда распространился по всему строению, которое в итоге практически полностью сгорело. В пожаре погибли женщина и четверо ее детей, их возраст не сообщается. Начато расследование.

Уорвик находится на севере Массачусетса, его население составляет порядка 800 человек. В городе нет гидрантов, и пожарные были вынуждены ездить за водой на расстояние около километра от места происшествия.

2 марта также сообщалось о гибели четырех детей при пожаре в жилом доме в США. Инцидент произошел в городе Риддл (штат Орегон). Погибшим было от 4 до 10 лет, их родители выжили, однако получили тяжелые ожоги.