В Малайзии арестовали семь человек за связи с террористами

Власти Малайзии арестовали семь человек по подозрению в связях с террористическими группировками, включая «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Reuters.

Двое арестованных — граждане Малайзии и Индонезии — планировали подорвать в толпе начиненную взрывчаткой машину, после чего отправиться в Сирию и принять участие в боевых действиях на стороне ИГ. Как установило следствие, они получали приказы от Мухаммада Джедая — малайзийского исламиста, воюющего в Сирии.

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Среди прочих арестован китайский гражданин, уйгур по национальности, который прибыл в страну по фальшивой студенческой визе и также намеревался пробраться в Сирию. Остальные четверо задержанных — йеменцы, которых подозревают в причастности «к одной из йеменских повстанческих группировок», они занимались изготовлением поддельных загранпаспортов.

В составе отрядов ИГ в Сирии и Ираке сражаются более тысячи граждан Малайзии. По данным местных спецслужб, к настоящему моменту арестованы более сотни человек, связанных с ИГ. Многих из них задержали, когда они пытались покинуть страну, чтобы присоединиться к исламистам. Деятельность «Исламского государства» в Малайзии, как и в России, запрещена.