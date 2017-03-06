Зрителям позволят управлять судьбой героев сериалов

Американская компания Netflix начала работу над технологией, которая позволит зрителям выбирать судьбу героев. Об этом сообщила Daily Mail.

Источник газеты объяснил, что некоторые сцены, предполагающие принятие героями очередного решения, специально будут сниматься в нескольких вариантах, от которых будет зависеть дальнейшее развитие истории. Выбирать сюжетные линии зрители смогут с помощью кнопок на своих телевизионных пультах.

«Посмотрим, как это сработает. Пока это просто эксперимент, и мы посмотрим, станет ли технология успешной. Это новые возможности для создателей сериалов», — рассказал собеседник Daily Mail.

В будущем, как утверждают сотрудники Netflix, более сложные технологии вполне смогут позволить поклонникам смотреть любимые сериалы практически бесконечно, каждый раз пересматривая серии с разными вариантами развития событий.

«Как только у вас появится интерактивность, вы сможете пробовать все, что угодно», — заявил Рид Хастингс, президент Netflix.

Как сообщается, компания уже работает над интерактивными шоу для детей. Они смогут выбирать, как поступить герою, в зависимости от своего характера или настроения. Первый такой экспериментальный проект выйдет на телеэкраны уже в этом году.