В сети испугались гигантского дементора из «Гарри Поттера» в небе над Замбией

Пользователи Twitter рассказали о появлении в небе над Замбией странного многометрового облака, напоминающего дементора из «Гарри Поттера». На это обратили внимание зарубежные СМИ, в частности, издание The Independent.

Снимок разместила на своей странице Кэтрин Мур (Kathryn Moore). Девушка не указала, сделала ли она фото или у кого-то его позаимствовала. Подлинность снимка также установить не удалось.

Как писала The Daily Mail, облако в виде хвостатой сущности запечатлели в замбийском городе Китве, оно полчаса провисело над торговым центром Mukuba. Издание сообщает, что очевидцы испугались атмосферного явления и «разбежались в ужасе», а некоторые начали молиться, восприняв увиденное как божий знак.

В Twitter сразу отметили схожесть «сущности», появившейся в небе над Африкой, с персонажами из фильмов о Гарри Поттере. Дементоры — слепые существа, высасывающие из людей душу или светлые эмоции.

Одни отмечают, что поведение замбийцев объяснимо, поскольку увидеть существо таких размеров над головой довольно жутко. Однако некоторые микроблогеры не поверили истории про замбийского дементора. Они настаивают на том, что фото — подделка, выдуманная таблоидом Daily Mail.