Московского гаишника задержали по подозрению в грабеже

Один из двух задержанных за грабеж в столице подозреваемых оказался сотрудником ДПС. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

«В ходе проверки установлено, что один из задержанных является сотрудником отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве, который находился в отпуске», — сообщил собеседник агентства. В пресс-службе уточнили, что преступление было совершено 5 марта.

Материалы в отношении подозреваемых переданы в следственные органы. В ГУ МВД уточнили, что сотрудник ДПС будет уволен из органов внутренних дел «по отрицательным мотивам», а его руководство понесет дисциплинарную ответственность.

По данным РЕН ТВ, полицейский напал на пострадавшего мужчину на Дмитровском шоссе и отобрал телефон стоимостью 30 тысяч рублей.

Ранее в феврале двух сотрудников Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте задержали по подозрению во взятке. По версии следователей, они обеспечивали беспрепятственное перемещение по территории обслуживания грузов по железной дороге.