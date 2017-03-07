Суд амнистировал обвиняемых в катастрофе Ту-134А под Петрозаводском в 2011 году

Суд амнистировал троих обвиняемых в крушении самолета Ту-134А в июне 2011 года под Петрозаводском. Об этом во вторник, 7 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Сотрудники аэропорта «Петрозаводск» Владимир Шкарупа и Владимир Пронин признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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Начальник управления радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи Федерального агентства воздушного транспорта Эдуард Войтовский осужден по части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Суд признал Шкарупу, Пронина и Войтовского виновными в инкриминируемых преступлениях, но применил в отношении них акт об амнистии с освобождением от отбывания наказания.

«Установлено, что к катастрофе Ту-134А (...) привели действия наземных служб. В частности, метеорологическое обеспечение полета воздушного судна было организовано Шкарупой и Прониным с нарушением правил безопасности полета и эксплуатации воздушного транспорта», — говорится в сообщении.

В свою очередь Эдуард Войтовский с нарушением требований нормативных правовых актов выполнял государственные функции по обязательной сертификации автономного учреждения Республики Карелия «Аэропорт «Петрозаводск».

Ту-134А авиакомпании «РусЭйр» разбился под Петрозаводском в ночь на 21 июня 2011 года, в результате чего погибли 47 человек, в том числе пять детей. Самолет выполнял рейс по маршруту Москва - Петрозаводск.

