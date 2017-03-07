Правительство приняло постановление о создании МФЦ для бизнеса

Правительство России постановило создать центры, ориентированные на предоставление дополнительных негосударственных услуг, необходимых для начала и ведения предпринимательской деятельности. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Новые учреждения будут действовать на базе многофункциональных центров (МФЦ). Центры для бизнеса могут создаваться путем открытия дополнительных окон обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В частности, предусматривается оказание государственных и муниципальных услуг в МФЦ только работниками центра. То есть исключается взаимодействие заявителя с сотрудниками органов государственной власти, предоставляющих государственные и муниципальные услуги.

В настоящее время в ряде субъектов Федерации уже сложилась практика организации деятельности МФЦ для бизнеса. В 2016 году в 39 регионах реализован пилотный проект по созданию таких центров.

На базе МФЦ для бизнеса предоставляются такие услуги, как разработка бизнес-планов, товарная и правовая экспертиза, оценка бизнеса и рисков, юридическое сопровождение, страхование имущества физических и юридических лиц, прием заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий, на получение микрозаймов и ряд других.

Как отмечается, принятые решения направлены на повышение качества предоставления услуг в МФЦ, в том числе для субъектов предпринимательства, сокращение сроков оказания услуг, снижение коррупционных рисков.

О предстоящем открытии МФЦ для бизнеса в 2016 году заявлял премьер-министр Дмитрий Медведев.

МФЦ — это организация, предоставляющая государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна», в том числе в электронной форме. Создание всероссийской сети МФЦ — направление деятельности исполнительной власти, осуществляемое в соответствии с указом президента РФ от 7 мая 2012 года «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».