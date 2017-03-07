Культура
 

Раскрыта причина смерти Джорджа Майкла

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Певец и композитор Джордж Майкл скончался от естественных причин. Об этом заявил старший коронер графства Оксфордшир Даррен Солтер, передает BBC News во вторник, 7 марта.

«Расследование причин смерти Джорджа Майкла завершено, получены результаты патологоанатомического исследования. Установлено, что причина смерти — естественная», — говорится в заявлении Солтера. Коронер уточнил, что певец скончался от кардиомиопатии и воспаления миокарда, а также жировой инфильтрации печени.

Солтер отметил, что дальнейших расследований смерти Майкла не требуется. Певца, скончавшегося в конце декабря 2016-го, еще не похоронили. Траурная церемония несколько раз откладывалась из-за расследования смерти Майкла.

31 декабря газета The Sun раскрыла содержание завещания исполнителя. Все свое состояние, которое оценивается в 105 миллионов фунтов стерлингов, он завещал своим сестрам.

Певец Джордж Майкл умер 25 декабря у себя дома в Великобритании в возрасте 53 лет. По информации СМИ, он скончался от сердечной недостаточности. Позднее стало известно, что певец боролся с героиновой зависимостью в течение последнего года своей жизни.

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