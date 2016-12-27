СМИ рассказали о героиновой зависимости Джорджа Майкла

Певец Джордж Майкл боролся с героиновой зависимостью в течение последнего года своей жизни. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источник.

«Ему несколько раз оказывали скорую медицинскую помощь. Он употреблял героин. Удивительно, как он смог продержаться так долго», — сказал источник.

В материале отмечается, что сердечная недостаточность, от которой скончался Майкл, является частой причиной смерти среди героиновых наркоманов.

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Джордж Майкл умер 25 декабря у себя дома в Великобритании в возрасте 53 лет.

В 2011 году певец был госпитализирован с пневмонией, из-за чего отложил серию своих концертов. Сообщалось, что тогда он был на грани жизни и смерти, а из-за того, что он подвергся процедуре трахеотомии, существовал риск потери голоса. В том же году он объявил о выздоровлении.

Джордж Майкл (настоящее имя — Йоргос Кириакос Панайоту) родился в 1963 году в Лондоне. Музыкальную карьеру он начал в 1980-х годах в составе дуэта Wham!, а после распада группы начал сольную карьеру. Всего он выпустил шесть сольных альбомов. Его последняя пластинка Symphonica была выпущена в 2014 году.

