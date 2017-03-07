Мать мальчика с видео из репоста Чудновец добилась денежной компенсации

Районный суд Катайска Курганской области обязал воспитательницу лагеря «Красные орлы» Татьяну Куршеву и вожатого Данилу Безбородова, которые отбывают наказание за издевательство над ребенком, выплатить ему компенсацию. Этот ребенок был снят на видео, за которое срок получила Евгения Чудновец, напоминает во вторник, 7 марта, URA.ru.

Гражданский иск матери ребенка был удовлетворен частично. Она требовала с взыскать с Куршевой 300 тысяч рублей, с Безбородова — 200 тысяч рублей за причинение морального вреда ребенку. Однако, по решению суда, они выплатят 100 тысяч и 50 тысяч соответственно.

Между тем отец Безбородова сообщил интернет-изданию, что на следующей неделе в Верховный суд будет подана жалоба на приговор его сына. «Никаких издевательств не было!» — утверждает мужчина. Он добавил, что надеется на поддержку Чудновец (6 марта вынесенный ей приговор был отменен за отсутствием состава преступления, и она вышла на свободу).

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В конце 2016 года сотрудницу детского сада в Екатеринбурге Евгению Чудновец отправили в колонию на пять месяцев «за изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». Она сделала репост видеоролика, на котором вожатые детского лагеря в Катайске издевались в туалете над обнаженным ребенком. По словам Чудновец, она хотела привлечь внимание к произошедшему.

В июне 2016 года Куршева была приговорена к шести годам колонии, а Безбородов — к трем годам воспитательной колонии (на момент вынесения приговора ему было 17 лет). Их признали виновными по пункту «б» части 4 статьи 132 УК («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Кроме того, Куршеву, которая снимала видео, осудили еще и по пункту «в» части 2 статьи 242.2 УК («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов»). По итогам рассмотрения апелляции, как пишет «Медиазона», вожатому, которому к этому моменту уже исполнилось 18 лет, воспитательную колонию заменили на общий режим.