В Совфеде связали размещение ПРО США в Южной Корее с выходом России из СНВ-3

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров назвал размещение США системы ПРО THAAD в Южной Корее нарушением условий Договоар о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом во вторник, 7 марта, сообщает РИА Новости.

«Это размещение — нарушение баланса, о котором говорится в договоре о СНВ-3. Такое размещение ПРО — это одно из условий выхода России из договора, прописанных в тексте», — отметил Озеров, добавив, что Москва не заинтересована в таком решении, но будет анализировать его в зависимости от степени серьезности угрозы от новой системы ПРО США.

Ранее в этот же день стало известно, что США начали развертывание первых элементов противоракетной обороны в Южной Корее. По информации Reuters, процесс завершится за месяц или два, она начнет функционировать уже в апреле.

Система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного перехвата ракет среднего радиуса действия. Батарея THAAD будет состоять из противоракетного радара AN/TPY-2 TM и шести пусковых установок с 48 ракетами-перехватчиками.