Петербуржец после ссоры облил дочь водой и выставил на балкон

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в отношении 43-летнего местного жителя, который после ссоры наказал дочь. Об этом во вторник, 7 марта, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, днем 4 марта в своей квартире мужчина поссорился с 16-летней дочерью. После конфликта он облил ее водой, а затем выставил на балкон и закрыл дверь изнутри. Девушка решила самостоятельно спуститься со второго этажа, но не удержалась и сорвалась вниз. При падении она получила травмы и была госпитализирована.

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В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении отца меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

25 февраля «Комсомольская правда» рассказала о двухлетнем мальчике, который запер отца на балконе, чтобы получить доступ к iPad и поиграть. Инцидент произошел в Москве. 37-летний мужчина остался с сыном наедине в квартире, расположенной на четвертом этаже. Когда отец вышел на балкон покурить, ребенок закрыл дверь изнутри. После этого малыш взял iPad, сел на диван и стал увлеченно играть.

Докурив сигарету, мужчина осознал, что попасть внутрь не может. Он стал настойчиво стучать, но сын делал вид, что ничего не слышит. Тогда начавший замерзать житель столицы нашел в кармане телефон и позвонил спасателям.