Осужденный 20 лет назад в Японии россиянин признан невиновным

Окружной суд японского города Саппоро вынес решение о признании невиновным россиянина Андрея Новоселова, который был арестован в ноябре 1997 года за ношение оружия. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 7 марта.

«Мы приветствуем решение окружного суда Саппоро о признании Новоселова невиновным. Стоит иметь в виду, что это дело почти 20-летней давности, и речь идет, скорее, о восстановлении доброго имени российского гражданина», — заявил третий секретарь генерального консульства России в Саппоро Сергей Коняев.

В 1998 году Новоселова осудили на два года, он отбыл наказание в Японии, а затем вернулся в Россию. В 2013 году адвокаты потребовали пересмотра дела из-за процессуальных нарушений.

В ходе следствия было установлено, что Новоселов хотел обменять пистолет и патроны на подержанный автомобиль. Однако защита выяснила, что инициатором подобной сделки был полицейский осведомитель. В исковом заявлении адвокаты потребовали признать незаконным подобный метод ведения оперативной работы.

Суд, принявший решение о невиновности Новоселова, не вынес определения в отношении способов работы полиции.