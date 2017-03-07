В США заговорили о дефиците трития для ядерных боеприпасов

США в ближайшие годы столкнутся с серьезным дефицитом трития, ключевого материала, применяемого в термоядерных боеприпасах. Об этом пишет Defense News.

Тритий, сверхтяжелый изотоп водорода, используется при создании термоядерных боеприпасов. Дейтерий-тритиевые инициаторы используются как промежуточные запалы для термоядерного горючего.

Период полураспада трития — 12,3 года, что приводит к необходимости периодически обновлять запалы в боеприпасах. Однако последний специализированный промышленный реактор-наработчик трития в США был остановлен в 1988 году.

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С 2003 года новый тритий американские военные получают за счет облучения стальных стержней с добавлением алюмината лития и циркония на реакторе первого энергоблока АЭС Уоттс-Бар (штат Теннесси), принадлежащей государственной компании TVA. Этот технологический процесс оказался сложным, малоэффективным и сопряженным с большими утечками нарабатываемого трития из стержней в теплоноситель.

Как отмечается в публикации, даже если не рассматривать эксплуатационные проблемы, один реактор такого типа не покрывает потребности в тритии согласно действующим планам по модернизации ядерного арсенала США. Военные указывают на необходимость запуска как минимум еще одного такого аппарата.

Вторая проблема связана с поставками топлива для реактора-наработчика. В США утверждают, что текущие планы снабжения предусматривают наличие низкообогащенного урана для этих целей вплоть до 2030 года. При запуске второго реактора этот порог сместится к середине 2020-х годов. Решить эту проблему можно либо за счет возобновления собственного обогащения урана, либо за счет закупок ядерных материалов за рубежом.