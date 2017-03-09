Сенаторы-демократы призвали прекратить разработку в США новой крылатой ракеты

Группа сенаторов США от Демократической партии вновь потребовала прекратить все работы по новой ядерной крылатой ракете LRSO. Об этом пишет Defense News. Билль, срезающий финансирование по этой линии, внесен в Конгресс.

«Вместо того чтобы тратить миллиарды долларов на этот опаснейший вид вооружений, который ничего не даст для укрепления нашей национальной безопасности, лучше сохранить эти средства и добиться глобального запрета ядерных крылатых ракет», — заявил один из авторов билля, массачусетский сенатор Эд Марки.

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В число протестующих, в частности, входит Диана Файнстайн, которая в 2009-2015 годах возглавляла сенатский комитет по разведке и считается основным вдохновителем борьбы законодателей с LRSO. К группе примыкает и бывший участник президентской гонки Берни Сандерс, числящийся независимым сенатором.

Предыдущий раз группа обращалась еще к президенту Бараку Обаме в июле 2016 года. Тогда они заявили, что затраты на программу LRSO могут превысить 20 миллиардов долларов, а ее результат создает «ненужный наступательный потенциал, который способен увеличить риск ядерной войны».

По программе LRSO (Long-Range Standoff) должна быть создана стратегическая крылатая ракета воздушного базирования, которая в перспективе (к 2030 году) заменит стоящие на вооружении ракеты ALCM.