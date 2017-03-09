В Дюссельдорфе эвакуировали свыше 8 тысяч человек из-за бомбы США времен войны

В немецком городе Дюссельдорф восемь тысяч человек эвакуировали после того, как строители в котловане обнаружили бомбу времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Rheinische Post.

Американское взрывное устройство весом в полтонны было найдено на улице Теодор, отмечает Report-D.

Ночью 8 марта свои номера покинули 250 постояльцев отелей, находящихся рядом с местом обнаружения бомбы, а утром были закрыты офисы компаний, расположенные в зоне эвакуации. Сотрудники смогут выйти на работу после того, как бомба будет обезврежена.

В полиции отметили, что взрывное устройство «очень опасно». Бомбу планируют разминировать вечером в четверг, 9 марта. Во время проведения работ, в частности, будет затруднен проезд к аэропорту, при этом сама воздушная гавань будет функционировать в нормальном режиме.

В конце декабря прошлого года 54 тысячи жителей немецкого города Аугсбург были эвакуированы из-за обнаружения британской воздушной мины времен Второй мировой войны.