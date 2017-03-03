После отмены выступления турецкого министра в Гаггенау сообщили о бомбе

Власти города Гаггенау на юго-востоке Германии эвакуировали людей из здания ратуши после сообщения о бомбе. Об этом заявил бургомистр Майкл Пфайффер в пятницу, 3 марта, немецкому телеканалу N-TV.

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Информация о террористической угрозе поступила на следующий день после отмены выступления турецкого министра юстиции Бекира Боздага. На вопрос телеканала, связан ли подлог бомбы с отменой встречи, Пфайффер ответил, что на «данный момент не знает об этом наверняка».

«Мы можем лишь предполагать (...) Сейчас мы допускаем, что существует прямая связь между этими событиями», — отметил он.

Полиция проводит обыск в здании. «Мы не знаем, стоит ли воспринимать всерьез эту угрозу», — добавил Пфайффер.

2 марта власти Гаггенау отменили выступление турецкого министра юстиции. Бекир Боздаг собирался обратиться к сторонникам турецкого лидера Реджепа Эрдогана в преддверии референдума по вопросу о внесении в Конституцию страны поправок, существенно расширяющих полномочия президента. Плебисцит состоится 16 апреля.