Назван главный фактор при выборе туристами места для отдыха

Туристы из разных стран мира назвали личную безопасность главным критерием при выборе места отдыха. Об этом сообщает Reuters.

Такие данные были получены в ходе опроса шести тысяч человек специалистами Борнмутского университета (Англия) и турсервиса Travelzoo. В исследовании приняли участие жители Китая, России, Индии, США, ЮАР и других государств.

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Подавляющее большинство (97 процентов респондентов) заявило, что руководствуется, в первую очередь, безопасностью при планировании отпуска. При этом опрошенные также говорили, что этот вопрос сейчас волнует их намного больше, чем в 2014 году.

Как отметил представитель Travelzoo Ричард Сингер (Richard Singer), туристов стала особенно заботить проблема безопасности после терактов в Тунисе в 2015 году. До этого при выборе направления путешественники учитывали лишь цену или климат, отметил эксперт.

Спрос на отдых в Тунисе у путешественников из разных стран, в том числе и из России, резко упал после теракта 18 марта 2015 года в Национальном музее «Бардо» в столице страны и атаки на группу туристов на пляже курортного города Сус 26 июня того же года. В результате нападений погибли более 60 человек, десятки получили ранения.