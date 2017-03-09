Муж Скарлетт Йоханссон предложил ей отозвать заявление о разводе

Супруг американской актрисы Скарлетт Йоханссон, журналист французского происхождения Ромен Дориак попросил ее отозвать заявление о разводе в интересах двухлетней дочери. Об этом сообщает People со ссылкой на заявление Дориака, оказавшееся в распоряжении журнала.

Дориак выразил сожаление в связи с решением Йоханссон обратиться в суд, «сделав личные разногласия публичными». «Я хотел бы попросить ее немедленно отозвать свой иск и вернуться за стол переговоров, как бы это ни было неприятно. Мы родители прекрасной дочери, которую продолжим совместно воспитывать еще много лет, деля с ней ее радости и печали, как могут делать только родители», — говорится в заявлении.

Адвокат Дориака Гарольд Майерсон сообщил, что в момент подачи иска супруги продолжали переговоры. «Мы обсуждали информацию, имеющую отношение к их ребенку Роуз, а также экономические вопросы, так что мы были ошеломлены, когда они [адвокаты Йоханссон] сделали это. Мы сказали [Йоханссон и ее адвокатам], что любыми способами постараемся этого избежать», — отметил он.

Материалы по теме Между латексом и интеллектом Голливудской диве Скарлетт Йоханссон 22 ноября исполнилось 30 лет

О разводе Йоханссон с Дориаком сообщалось 8 марта. Актриса подала документы в Верховный суд штата Нью-Йорк днем ранее, отметив, что ее брак «безнадежно разрушен». По информации New York Post, Йоханссон собирается добиваться основной опеки над дочерью. При этом Дориак намерен делать то же самое.

СМИ сообщили о расставании Йоханссон и Дориака еще в январе. Актриса появилась на женском марше против президента США Дональда Трампа без обручального кольца, а вместе пару последний раз видели в октябре 2016 года.

О романе Йоханссон и Дориака стало известно в 2012 году. Пара поженилась в марте 2014-го. Для актрисы это второй брак: до этого она в течение трех лет была замужем за актером Райаном Рейнольдсом.

