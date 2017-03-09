Житель Кемерово зарезал знакомого во время застолья в честь 8 Марта

В Кемерово застолье, посвященное празднованию 8 Марта, закончилось убийством, сообщает Vsе42.ru.

Тело 29-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в жилом помещении в Южном районе. По факту произошедшего начата доследственная проверка.

«По версии следствия, смерть наступила от ножевого ранения. В настоящее время задержан подозреваемый — 55-летний мужчина. Известно, что между ним и потерпевшим произошел конфликт во время распития спиртных напитков», — отметили в областном следственном управлении Следственного комитета.

В августе 2016 года в Якутии двое братьев в ходе застолья в избушке на сенокосных угодьях в местности Хомпу выстрелили в четверых собутыльников из дробовика. В результате двое скончались на месте происшествия. Один потерпевший увернулся от выстрела, спрятался, сбежал и обратился в органы внутренних дел. Еще один потерпевший, получивший тяжелые ранения, обнаружен полицейскими на месте происшествия и госпитализирован. Подозреваемые были задержаны.