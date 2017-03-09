СМИ узнали о повышении прожиточного минимума в Свердловской области на 5 рублей

Прожиточный минимум в Свердловской области во втором квартале 2017 года вырастет на пять рублей. Об этом сообщает в четверг, 9 марта, Znak.com со ссылкой на проект постановления регионального правительства.

По его данным, с таким увеличением прожиточный минимум составит 9978 рублей в месяц на душу населения. При этом для пенсионеров он вырастет на 35 рублей (до 8255 рублей), а для детей — на 3 рубля (до 10 210 рублей в месяц).

Как отмечается, минимальная сумма, необходимая для содержания трудоспособного жителя, при этом останется неизменной — 10 653 рубля.

Размер прожиточного минимума по стране составляет 9776 рублей, для трудоспособного населения — 10 524 рубля.

27 февраля вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец заявила, что около пяти миллионов россиян получают зарплату на уровне минимального размера оплаты труда. Величина МРОТ в России составляет 7,5 тысячи рублей, однако с 1 июля она увеличится на 4 процента — до 7,8 тысячи рублей в месяц. В правительстве обсуждаются разные варианты по доведению МРОТ до прожиточного минимума.