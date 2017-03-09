МВД забраковало каждого седьмого кандидата в полицейские по итогам 2016 года

Глава МВД России Владимир Колокольцев на расширенной коллегии ведомства заявил о том, что каждый седьмой кандидат на службу в полицию не смог пройти проверку и был отсеян в 2016 году. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает «Интерфакс».

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«Положительно зарекомендовала себя обновленная модель отбора на службу, которая включает проверку граждан с использованием современных психологических методов и диагностических комплексов. В прошлом году такую проверку не прошел каждый седьмой кандидат на службу в органах внутренних дел», — сказал Колокольцев.

По словам главы МВД, применение новшества позволило повысить защищенность полиции от проникновения лиц с коррупционными и криминальными наклонностями, а также имеющих алкогольную и наркотическую зависимость.

Колокольцев добавил, что в МВД была активизирована работа по выявлению случаев конфликтов интересов, ужесточен контроль за соблюдением должностными лицами ограничений и запретов, связанных со службой в полиции.

Ранее на расширенной коллегии МВД президент России Владимир Путин упрекнул ведомство в неполном использовании имеющегося потенциала.