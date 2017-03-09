Работу высокотехнологичного замка XVII века показали на видео

Портал The Verge обратил внимание на умный замок, созданный ориентировочно в 1680 году британским мастером Джоном Уилксом (John Wilkes). Экспонат находится в Государственном музее в Амстердаме (Нидерланды) и является одним из самых технологичных устройств XVII века.

Замок имеет специальный счетчик, с помощью которого владелец может проверить открывалась ли дверь без его ведома.

На корпусе устройства располагается фигура мужчины, наклонив шляпу которого можно закрыть замок. Открыть его можно также наклонив шляпу, одновременно с этим повернув ручку. Механизм можно полностью заблокировать с помощью ключа, скважина для которого скрыта за ногой мужчины. Также на замке скрыта кнопка, позволяющая обнулить счетчик.