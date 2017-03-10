На премьере фильма про Кинг-Конга загорелась пятиметровая статуя гориллы

В сети появилось видео пожара на премьере фильма «Кинг-Конг: Остров черепа» во вьетнамском городе Хошимин. Загорелась пятиметровая статуя, изображающая главного персонажа — гориллу.

Пожар начался, когда ведущий показа приветствовал делегацию представителей коммунистической партии государства. На сцене загорелась одна из декораций, на которую опиралась фигура Кинг-Конга. Никто из посетителей смотра не пострадал.

Организаторы назвали причиной возгорания ошибку одного из танцоров с факелом.

В «Острове черепа» сыграли Бри Ларсон, Том Хиддлстон и Сэмюэл Л. Джексон. Режиссер — Джордан Вот-Робертс.

Первый фильм о Кинг-Конге появился в 1933 году. Персонажа придумал режиссер и сценарист Мериан Купер.