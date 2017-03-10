Житель Саранска открыл стрельбу из карабина в офисе строительной компании

В Саранске возбуждено уголовное дело против 55-летнего местного жителя, открывшего стрельбу в офисе строительной компании «Ремстрой». Об этом в пятницу, 10 марта, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по республике Мордовия.

Мужчину подозревают в покушении на убийство двух и более лиц.

По версии следствия, вечером 7 марта в помещении административного здания компании он выстрелил из своего карабина в группу из пяти знакомых мужчин. Один из них получил сквозное ранение живота. Злоумышленник попытался продолжить стрельбу, но его обезоружили.

После инцидента мужчина скрылся. Полиция задержала подозреваемого в пригороде Саранска у знакомого. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, устанавливается мотив преступления.

Как отмечается, потерпевший в тяжелом состоянии находится в больнице.

9 февраля бойцы Росгвардии задержали мужчину, устроившего стрельбу в офисе коммунальной конторы в подмосковной Балашихе. Он, угрожая оружием, потребовал отдать ему выручку из кассы. У подозреваемого изъяты два пистолета: ТТ и схожий по конструкции с наганом, приспособленный под стрельбу боевыми патронами.