Почти 1,5 тысячи человек эвакуировали из киноцентра в Москве

Почти 1,5 тысячи человек эвакуировано из киноцентра в Москве из-за сообщения о бомбе. Об этом сообщает в субботу, 11 марта, РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве рассказали, что около 19:55 мск «от неизвестного поступило сообщение, содержащее угрозы в адрес организации на Дружинниковской улице, 15». По данному адресу располагается киноцентр «Соловей».

По информации РИА Новости, из здания вывели около 1,4 тысячи человек. В полиции подтвердили факт эвакуации, но не уточнили количество выведенных людей.

Источник информагентства сообщил, что бомба в здании в ходе проверки не найдена. Личность звонившего устанавливается.

27 февраля из школы №2001, расположенной на юге Москвы, эвакуировали около 700 человек из-за возгорания в одном из помещений. Никто не пострадал. Огонь потушили.