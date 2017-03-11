«Летавшего» в кресле лидера Партии Роста задумали пересадить на метлу

Заместитель председателя Партии Роста Татьяна Марченко прокомментировала ролик с лидером организации, бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. В беседе с Life она рассказала, что в соцсетях была опубликована недоделанная версия видео.

«Изначально по сюжету ролика Борис Титов должен был "облетать" Москву на метле для квиддича. Техническое задание не было выполнено. Ролик повесили слишком рано», — пояснила Марченко.

Вопрос о том, будут ли переделывать ролик, пока не решен.

Видео было размещено на странице Партии Роста в Facebook, на момент написания заметки оно недоступно по первоначальной ссылке. Пользователи, посмотревшие ролик, обратили внимание то, что позади сидящего в кресле Титова проносились кадры Москвы, снятые с высоты птичьего полета, при этом создавалось ощущение, будто омбудсмен пролетает над столицей.

Квиддич — вымышленная спортивная игра из серии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. В него играют, летая на метлах. Существует версия игры для «маглов» (так в романах о Поттере называются люди, не обладающие магическими способностями). Подробно ознакомиться с правилами этого варианта квиддича можно здесь.