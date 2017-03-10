Лидера Партии Роста высмеяли за «полет» в кресле над Москвой

Партия Роста опубликовала в Facebook ролик, в котором ее лидер, бизнес-омбудсмен Борис Титов, призывает москвичей принять участие в выборах 10 сентября. Зрители обратили внимание на странное решение создателей видео: позади сидящего в кресле омбудсмена проносятся кадры Москвы, снятые с высоты птичьего полета. Создается впечатление, что Титов пролетает над столицей.

Пользователи сравнили «летающего» Титова с Карлсоном и Хоттабычем. «Как так круто его пригриповали к коптеру?» — пошутил один из пользователей в комментариях под роликом.

«Партия Роста продемонстрировала свою последнюю разработку — летающий стул. Илон Маск нервно грызет ногти», — отметил другой юзер.

«А это летающее кресло — это разработка "Сколково" или "Роснано"? А где купить? Я тоже такое хочу. Но, вообще, Борис Титов — крутой джигит. Летит спиной вперед, ничего не боится. И крутится на лету. И это невозмутимое лицо на такой высоте и скорости.

Если бы еще стрелял с двух рук по-македонски...» — написал вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.

Некоторые оценили замысел авторов ролика, отметив, что его не поняли те, кто не читал «Мастера и Маргариту» Булгакова. Кому-то показалось, что режиссер просто «стебется», а заказчик этого не понял.